Срочное обращение Зеленского в 20:27. Ударами по России будет заведывать целое министерство

Президент Украины Владимир Зеленский в 20:27 опубликовал в своём телеграм-канале срочное заявление о создании двух новых структур в составе ВСУ — командования дальнего воздействия на Россию и Объединённых сил быстрого реагирования.
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