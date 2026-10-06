В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность

В начале ночи в Рязанской области уже объявляли опасность беспилотных ударов, утром ее отменили. За минувшую ночь в сторону столичного региона летели 650 беспилотников, 105 из них сбили под Москвой.
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