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Рязанские новости

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В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность

В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность

В начале ночи в Рязанской области уже объявляли опасность беспилотных ударов, утром ее отменили. За минувшую ночь в сторону столичного региона летели 650 беспилотников, 105 из них сбили под Москвой.

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