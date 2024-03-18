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«Палмейрас» сыграет с «Новоризонтино», «Сантос» – с «Ред Булл Брагантино» в 1/2 финала Лиги Паулиста

«Палмейрас» разбил «Понте Прета» (5:1) в 1/4 финала, «Ред Булл Брагантино» разгромил «Интер Лимейра» (3:0), «Сан-Паулу» уступил «Новоризонтино» по пенальти, а «Сантос» в серии 11-метровых справился с «Португезой».

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