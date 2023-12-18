Замгенсека ООН Гриффит: число погибших в Газе увеличится после разбора завалов

Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, заявил, что число жертв конфликта между Израилем и Палестиной может измениться в большую сторону.
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