Жительница Мариуполя: «азовцы» снимают выходящих из подземелий людей для «картинки»

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press Украинские бойцы нацбата «Азов»* (против ряда участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) намеренно выводят людей из бункеров мариупольского завода для съемки красивой «картинки».
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press Украинские бойцы нацбата «Азов»* (против ряда участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) намеренно выводят людей из бункеров мариупольского завода для съемки красивой «картинки».
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