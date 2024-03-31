Скончалась экс-тренер Авербуха и Валиевой

Бывшая спортсменка страдала неизлечимым заболеванием.фото: fsrussia.ru--> Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла 30 марта в возрасте 74 лет, сообщает пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России.
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