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Новосибирская область не вошла в топ-20 регионов по социально-экономической устойчивости

Новосибирская область не вошла в топ-20 регионов по социально-экономической устойчивости

Новосибирская область по итогам третьего квартала 2024 года оказалась на 24 месте из 35. Среди регионов России лидерами по социально-экономической устойчивости по итогам III квартала 2024 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ (НАО и Чукотка поделили 2 место) и Магаданская область.

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