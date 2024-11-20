Новосибирская область не вошла в топ-20 регионов по социально-экономической устойчивости

Новосибирская область по итогам третьего квартала 2024 года оказалась на 24 месте из 35. Среди регионов России лидерами по социально-экономической устойчивости по итогам III квартала 2024 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ (НАО и Чукотка поделили 2 место) и Магаданская область.