Центробанк опроверг введение с 1 сентября лимита на снятие денег

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Банк России назвал очередным мифом информацию о том, что с 1 сентября 2025 года якобы будет введен запрет на ежесуточное снятие свыше 50 тысяч рублей наличными в банкоматах.
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