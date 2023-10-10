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Дочь загадочно погибшей артистки Екатерины Голубевой повторила судьбу матери спустя 10 лет

Дочь загадочно погибшей артистки Екатерины Голубевой повторила судьбу матери спустя 10 лет

Екатерина Голубева скончалась в 44 года. Её тело нашли в метро. Фото: из открытых источников Актриса училась в ГИТИС, в 19 лет снялась в первом фильме «Научись танцевать», а спустя два года – в «Сказке про влюбленного маляра».

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