В Россию хлынул новый поток беженцев: на этот раз пункты пропуска осаждают украинцы, бегущие от мобилизации.
"СТРАШНЕЕ ЛОРАК И РЕВВЫ": МАЙОР ИЗ МВД КРЫМА 8 ЛЕТ РАБОТАЛ НА СБУ. КАПКАН ДЛЯ РУССКИХ ГОТОВ
Комментарии
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Николай Кондратьев
Полиграф - не панацея, его показания не признаются доказательством ни где и ни кем, разве только в кино...
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5 час.
Aнатолий Райков
Собрать этих Хохлов,Укропов,бандеровцев,в одном месте.Как это делал Сталин..А в Сибири,в тайге пусть кедр и ёлочки сажают и не пускать в тайгу со спичками и зажигалками.И ни каких амнистий по Хрущёвски,пусть там гниют пожизненно.
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4 час.
Балу -
И чтоб никакого УДО для всех этих уродов, раз мораторий на смертную казнь... Может сами сдохнут до завершения отсидки... Мрази!... А после освобождения - депортация на украину... Если к тому времени она ещё будет существовать... А если не будет украины - разрешение на поселение только в районе Лабытнанги или Певека без права выезда на материк...
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4 час.
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