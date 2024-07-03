"СТРАШНЕЕ ЛОРАК И РЕВВЫ": МАЙОР ИЗ МВД КРЫМА 8 ЛЕТ РАБОТАЛ НА СБУ. КАПКАН ДЛЯ РУССКИХ ГОТОВ

Полиграф - не панацея, его показания не признаются доказательством ни где и ни кем, разве только в кино...

Собрать этих Хохлов,Укропов,бандеровцев,в одном месте.Как это делал Сталин..А в Сибири,в тайге пусть кедр и ёлочки сажают и не пускать в тайгу со спичками и зажигалками.И ни каких амнистий по Хрущёвски,пусть там гниют пожизненно.

Балу -

И чтоб никакого УДО для всех этих уродов, раз мораторий на смертную казнь... Может сами сдохнут до завершения отсидки... Мрази!... А после освобождения - депортация на украину... Если к тому времени она ещё будет существовать... А если не будет украины - разрешение на поселение только в районе Лабытнанги или Певека без права выезда на материк...