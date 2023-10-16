Чем отделать оконные откосы в интерьере вместо пластиковых панелей

Кто, как не житель города, знает, что каменные джунгли внутри пластиковые! Редкое помещение может похвастаться натуральностью материалов внутренней отделки.
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