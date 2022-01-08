Шаман рассказал, что поздравляет с праздниками и христиан, и мусульман

Шаманы поздравляют христиан разных конфессий с Рождеством, а мусульман — с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров 8 января РИА Новости.
Шаманы поздравляют христиан разных конфессий с Рождеством, а мусульман — с праздниками начала и окончания поста священного месяца Рамадан, рассказал действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров 8 января РИА Новости.
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