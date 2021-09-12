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Российский теннисист Даниил Медведев победил на Открытом чемпионате США, «украв» у Новака Джоковича историческое достижение

Российский теннисист Даниил Медведев победил на Открытом чемпионате США, «украв» у Новака Джоковича историческое достижение

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счетом 6:4, 6:4, 6:4, помешав первой ракетке мира собрать календарный «Большой шлем» и повторить уникальное достижение австралийца Рода Лейвера.

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