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Зачем вбрасывается компромат на европейских политиков

Зачем вбрасывается компромат на европейских политиков

Эксперты радостно комментируют «премьеропад» в Европе. Джонсона ушли, итальянец Марио Драги подал прошение об отставке (но его не приняли), в Германии на ровном месте вспыхнул скандал с Шольцом, что может привести к распаду правящей коалиции.

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