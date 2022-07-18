Зачем вбрасывается компромат на европейских политиков

Эксперты радостно комментируют «премьеропад» в Европе. Джонсона ушли, итальянец Марио Драги подал прошение об отставке (но его не приняли), в Германии на ровном месте вспыхнул скандал с Шольцом, что может привести к распаду правящей коалиции.