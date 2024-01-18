После реконструкции электродепо «Владыкино» будет оснащено отечественным оборудованием

В результате реконструкции улучшится и инженерное обеспечение действующего электродепо Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, электродепо «Владыкино» в ходе модернизации будет оснащено современным оборудованием преимущественно отечественного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии