Меликов: готовившие теракт в Дагестане имеют радикальные взгляды

Двое жителей Дагестана, задержанные по подозрению в подготовке теракта, придерживались радикальных взглядов, информация об этом была озвучена главой республики Сергеем Меликовым 29 ноября в ходе прямой линии с жителями региона.
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