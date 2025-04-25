На трассе, ведущей в Солотчу установлена новая камера

На трассе, ведущей в Солотчу, вблизи поворота на Поляны установлена новая камера. На трассе, ведущей в Солотчу, вблизи поворота на Поляны и рядом с заправкой «Змей Горыныч», установлена новая стационарная камера, фиксирующая нарушения правил дорожного движения.