Могут ли в Латвию быть возвращены российские телеканалы

Как выяснилось, не все европейские страны заблокировали вещание российских каналов. По мнению председателя правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарса Муулса, в страну могут быть возвращены телеканалы, которые закрыли… По его словам, каждая страна индивидуально решает вопрос с российскими каналами: «Например, я предлагал такой вариант: для тех программ, к содержанию которых нет претензий, но владелец канала попадает под санкции, создать специальное нормативное регулирование – плату за эти программы операторы зачисляют не владельцу канала, а на специальный счет государственной кассы».