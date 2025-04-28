Алина Антонова, опекун Троя:– Хочу вас познакомить с малышом Троем. Он очень нежный и добрый, обожает людей.
Добрый Трой
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Алина Антонова, опекун Троя:– Хочу вас познакомить с малышом Троем. Он очень нежный и добрый, обожает людей.
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