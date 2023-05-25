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Lada Vesta нового поколения обойдется покупателям в 1,24 млн рублей

Lada Vesta нового поколения обойдется покупателям в 1,24 млн рублей

Розничная цена на седан Lada Vesta NG в базовой комплектации составит 1,24 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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