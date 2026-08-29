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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босс «Рейсинг Буллз»: «Дозаправки ничего не дадут «Формуле-1». При них большинство обгонов происходило на пит-лейн»

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Петер Байер прокомментировал потенциальное возращение дозаправок в «Ф-1».

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