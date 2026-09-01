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Живая Кубань

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Россияне начали массово нести кур в МФЦ для постановки на учет

Россияне начали массово нести кур в МФЦ для постановки на учет

Россияне начали массово нести кур в МФЦ для постановки на учетС 1 сентября в России начали действовать новые правила для владельцев личных подсобных хозяйств.

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