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Цена Zcash нацелена на $1000: аналитики Grayscale видят поддержку в дефиците и тренде на финансовую приватность

Цена Zcash нацелена на $1000: аналитики Grayscale видят поддержку в дефиците и тренде на финансовую приватность

Zcash (ZEC) продолжил тенденцию к росту после превышения уровня $900, компания по управлению криптоактивами Grayscale заявила, что ограниченное предложение и растущий спрос на цифровую конфиденциальность стали движущей силой роста стоимости токена.

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