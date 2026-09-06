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Крымская газета

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Почему созвездий 88, как появились породы собак и что общего у золота и теста: рубрика интересных фактов

Почему созвездий 88, как появились породы собак и что общего у золота и теста: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Почему созвездий 88? В разных культурах было разное количество созвездий. Так, в Монголии в XVIII веке их насчитывали 237.

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