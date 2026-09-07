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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Мостовом в «Локо»: «Достойно, что он Андрей пошел на понижение в зарплате, ведь в России столько платят, что и в Европе позавидуют. С такой фамилией он должен оправдывать ожидания»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил переходе вингера « Зенита » Андрея Мостового в «Локомотив».

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