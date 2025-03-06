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salekhard.online

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Сорок восемь остановок. Всех нарушителей находят благодаря видеокамерам

Сорок восемь остановок. Всех нарушителей находят благодаря видеокамерам

Представители Думы города Салехарда, Общественной палаты окружной столицы и специалист СДЕЗ осмотрели тёплые остановочные комплексы, подвергшиеся нападкам вандалов.

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