Таиланд сократил безвизовый срок для россиян до 30 дней

Власти королевства отменили 60‑дневный безвиз, но оставили возможность платного продления пребывания Таиланд официально сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран — в том числе России — с 60 до 30 дней.
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