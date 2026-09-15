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Таиланд сократил безвизовый срок для россиян до 30 дней

Таиланд сократил безвизовый срок для россиян до 30 дней

Власти королевства отменили 60‑дневный безвиз, но оставили возможность платного продления пребывания Таиланд официально сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран — в том числе России — с 60 до 30 дней.

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