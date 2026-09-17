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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Факела» Тодорович про 0:1: «Спартак» – лучший клуб РПЛ, мы почувствовали это на поле. Мы все равно старались, очень обидно не набрать очки»

Защитник «Факела»  Дарко Тодорович  назвал «Спартак» лучшей командой чемпионата России. Воронежцы уступили красно-белым (0:1) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ , играя вдесятером с 66-й минуты.

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