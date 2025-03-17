За кусочек чипсов на аукционе отдали несколько миллионов

В США кусочек чипсов ушел с молотка почти за восемь миллионов рублей. Об этом пишет Click Orlando. Кусочек острых чипсов Cheeto, напоминающий по форме покемона под названием чаризард, нашли несколько лет назад.
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