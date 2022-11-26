В России упростят лицензирование производства лекарств

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств будет действовать на постоянной основе с 2023 года.
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