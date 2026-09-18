Головин сделал 1+2 в 4 последних матчах за «Монако». 3.70 – забьет «Лансу»

«Монако» примет «Ланс» в 5-м туре Лиги 1. Полузащитник «монегасков» Александр Головин забил один гол и отдал 2 ассиста в 4 последних матчах за клуб во всех турнирах.
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