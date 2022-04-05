Лескотт о победе «Сити» над «Атлетико»: «Второй тайм был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле»

Джолеон Лескотт похвалил Пепа Гвардиолу за победу над «Атлетико». «Манчестер Сити» обыграл испанскую команду (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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