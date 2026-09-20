В ЛНР пять участков и одна ТИК начали работать на резервных источниках питания

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике пять избирательных участков в двух муниципалитетах и одна территориальная избирательная комиссия (ТИК) в третий день голосования на выборах в Госдуму начали работать на резервных источниках питания.