У Билана пополнение в семье

Певец, который давно зарекомендовал себя ответственным зоозащитником, привез в дом шиншиллу. Дима Билан Legion-Media Певец, который давно зарекомендовал себя ответственным зоозащитником, привез в дом шиншиллу.
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