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Последняя миссия Навального*. "Убийцы" обнулили откровения "матери"

Последняя миссия Навального*. "Убийцы" обнулили откровения "матери"

Царьград Политический активист Алексей Навальный* скончался 16 февраля, но его сторонники и Запад до сих пор пытаются выжать максимум из этого события.

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Комментарии
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ВП
Виктор Полуэктов
Много водки из дохлой кошки не выжмешь, даже выкручивая. Но у запада, как у того алкаша из анекдота, брезгливости нет. И выбора тоже.
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6 час.

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