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Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за оскорбление русских

Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за оскорбление русских

Вадим Рабинович, представляющий фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" резко отозвался о депутате от партии "Слуга народа" Олеге Семинском после того, как Семинский опубликовал в Facebook пост, оскорбляющий русскоязычное население Украины.

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