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Грузинский «певец» осквернил флаг России, «помочившись» на него

Грузинский «певец» осквернил флаг России, «помочившись» на него

25 мая всевозможные интернет-ресурсы опубликовали видео выступления грузинского певца ртом Эрекле Гецадзе на Tbilisi Open Air - ежегодном музыкальном фестивале со статусом "международный", крупнейшем музмероприятии в Грузии.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Зачем расследовать, факт был, все приказ на уничтожение-это плевок в каждого!
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6 час.
Daddy Bo
Ну, подлец! Гнида по жизни, а не певец...
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4 час.
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