Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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По всей России отметили День славянской письменности и культуры

По всей России отметили День славянской письменности и культуры

Большой русский мир на минувшей неделе отметил событие , без которого, наверное, никогда бы не сформировался уникальный культурный код, по которому сегодня 400 миллионов человек по всему миру безошибочно узнают «своих».

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