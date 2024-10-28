Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Появились все серии «Шоу долгоносиков» на русском языке

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ». Популярное в девяностые годы телевизионное юмористическое «Шоу долгоносиков» снималось, в основном, на украинском языке, однако не все знают, что было отснято 8 серий для российского ТВ.

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