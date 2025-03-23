Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +12°, облачно• Севастополь: +11°, облачно• Ялта: +9°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +11°, облачно• Саки: +12°, облачно• Бахчисарай: +12°, облачно• Джанкой: +11°, дождь• Судак: +9°, облачно• Феодосия: +9°, облач.
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