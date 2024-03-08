Песков: помилование Путиным 52 женщин связано с прошедшим заседанием СПЧ

Помилование президентом России 52 женщин связано с тем, что эта тема ранее обсуждалась с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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