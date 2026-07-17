В Пензенской области и Бронницах потушены пожары в разных регионах

В двух регионах страны за последние сутки пожарные службы справились с несколькими возгораниями. В Пензенской области было локализовано и ликвидировано два пожара, а в Московской области в городе Бронницы потушили открытое горение на территории промышленной зоны.
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