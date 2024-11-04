Подоляка: крах обороны ВСУ в Курахово, последние новости спецоперации на 4 ноября 2024 года, карта боевых действий на Украине, успехи на ключевых направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Российские войска успешно продвигаются на Селидово-Кураховском направлении, заняв несколько населённых пунктов, включая Новодмитровку и Ильинку, что позволило им установить огневой контроль над стратегически важными дорогами к Курахово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии