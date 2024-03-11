❗️Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте Ориентировочно, они продлятся до 19:00.
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❗️Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте Ориентировочно, они продлятся до 19:00.