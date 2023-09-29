Почему в народе праздник Веры, Надежды, Любви, отмечаемый 30 сентября, называли Вселенскими бабьими именинами Анна РедькоПрихожане Русской православной церкви ежегодно 30 сентября чтут память святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
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