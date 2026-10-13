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Аргументы недели

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Россияне после инфаркта могут получить лекарства бесплатно

Россияне после инфаркта могут получить лекарства бесплатно

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России», сообщил, что число повторных инфарктов миокарда в нашей стране снизилось на 40%.

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