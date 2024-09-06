Правительство Японии заявило протест Минску из-за сюжета о задержанном японце

Правительство Японии выразило протест Белоруссии в связи с выходом в эфир программы на государственном телевидении, посвященной задержанию японского гражданина Масатоси Наканиси, обвиняемого в шпионской деятельности.
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