Выплата репараций Украине. 29.03.2024

Ночью и под утро снова была "выплата репараций".Удар в основном пришелся по энергетике. Противник признает серьезное повреждения ряда объектов - Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС, Среднеднепровской ГЭС и т.
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