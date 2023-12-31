Какими жестами пальцев русские отгоняли злых духов

Не только словам, но и жестам наши предки предавали огромное значение. Считалось, что они способны влиять на окружающую реальность: привлекать удачу, отгонять злую силу, а то и, наоборот, становиться проклятием для недруга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии