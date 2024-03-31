Вернисаж Вячеслава Игнатенко приятно поражает поклонников живописи

В Национальном музее искусства Молдовы открылась 65-я по счёту персональная выставка члена Союза художников Молдовы и Международной ассоциации художников, Заслуженного деятеля искусств РМ Вячеслава Игнатенко.
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